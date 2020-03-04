Ирина Капланян вела обсуждение, посвященное проблемам озера Севан
По инициативе Министерства окружающей среды состоялось обсуждение, направленное на решение проблем озера Севан. Обсуждение вела заместитель министра окружающей среды Ирина Капланян. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении.
Во встрече приняли участие советник-посланник Делегации Евросоюза в Армении, посольства Королевства Швеции в Армении, временный поверенный Бирьер Карлсон, представители Общества международного сотрудничества Германии (GIZ), ЗАО “Веолия Джур”, ООО “Геоком” и руководители подразделений Министерства окружающей среды.
Целью встречи было представление необходимых и планируемых действий по урегулированию проблем восстановления и сохранения баланса экосистемы озера Севан.
Специалисты министерства представили нынешнее состояние озера Севан, проблемы, связанные с очисткой сточных вод, программу очистки речных вод и результаты исследования заброшенного хранилища отходов.
Заместитель министра Ирина Капланян коснулась приоритетов, направленных на проблемы озера Севан, в частности, совместных с делегацией ЕС в Армении работ, разработке дорожной карты и совместных мероприятий.
В ходе встречи обсуждался также и вопрос привлечения финансовых средств, необходимых для восстановления экосистем озера Севан.
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