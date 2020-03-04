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Утвержден календарь национальной сборной Армении в Лиге наций

Утвержден календарь национальной сборной Армении в Лиге наций

Сборная Армении по футболу начнет сезон Лиги наций 2020 / 21 на выезде.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Футбольная федерация Армении. 3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА. Сборная Армении, которая входит в лигу “C”, во второй группе сыграет со сборными Северной Македонии, Грузии и Эстонии. УЕФА уже утвердила расписание матчей группового этапа.

Тур 1. Северная Македония - Армения, 5 сентября, 17: 00

Тур 2. Армения - Эстония, 8 сентября, 20: 00

Тур 3. Армения - Грузия, 8 октября, 20: 00

Тур 4. Эстония - Армения, 11 октября, 20: 00

Тур 5. Грузия - Армения, 13 ноября, 21: 00

Тур 6. Армения - Северная Македония, 16 ноября, 21: 00.


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