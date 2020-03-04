Число зараженных COVID-19 в мире превысило 92 тысячи

По состоянию на вечер вторника в мире было подтверждено 92238 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80151 приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло во вторник до 12087 человек, увеличившись за сутки почти на 2 тысячи. В Южной Корее насчитывалось 5186 больных (скончался 31 человек), в Иране - 2336 (скончались 77), в Италии - 2036 (скончались 52).

Более 100 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, в Германии, Франции (скончались четверо), Испании (скончался один), Сингапуре, США (скончались девять), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Всего в мире за пределами материкового Китая зафиксировано 172 cмертельных случая.