NBC: число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25

Количество погибших в результате торнадо, обрушившегося в ночь на вторник на американский штат Теннесси, достигло 25 человек. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на власти штата.

Ранее телекомпания CNN сообщала о 22 жертвах. Больше всего жертв подтверждено в округе Патнам. Затем следуют округи Бентон, Уилсон и Дэвидсон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стихийное бедствие во вторник привело в Теннесси к разрушению десятков построек и к обрывам линий электропередачи. Как сообщает NBC, около 43 тыс. потребителей в штате до сих пор остаются без электроэнергии.