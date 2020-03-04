Трамп перечислил свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны $100 тыс. - всю свою зарплату за четвертый квартал прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм на своей странице в Twitter.

"Дональд Трамп взял на себя обязательство жертвовать свою зарплату за время пребывания на посту президента. Сдерживая свое обещание и ради обеспечения безопасности американского народа, он жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года Министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по противостоянию, сдерживанию и борьбе с коронавирусом", - написала пресс-секретарь. К сообщению она прикрепила фото соответствующего чека, подписанного американским лидером,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.