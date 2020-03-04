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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30  4-го марта в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом,  для легковых автомобилей -открыт.

Дорога Сотк-Карвачар закрыта для грузовых автомобилей, для легковых автомобилей –труднопроходима.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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