На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 4-го марта в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для легковых автомобилей -открыт.

Дорога Сотк-Карвачар закрыта для грузовых автомобилей, для легковых автомобилей –труднопроходима.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.