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Пожар в селе Айанист: пострадавших нет

Пожар в селе Айанист: пострадавших нет

3-го марта в 22:09 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле школы села Айанист Араратской области горит хлев. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, загорелся хлев одного из домов в переулке улицы Орбели села Айанист (около 36 кв / м). Пожар был локализован в 22:41, потушен - в 23:45. Сгорели крыша хлева и внутреннее покрытие.


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