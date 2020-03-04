Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Выбери свой тип” - таков лозунг демократов

“В Арцахе продолжается предвыборная кампания кандидатов в президенты и партий и партийных блоков, борющихся за депутатский мандат. Местами встреч выбираются не только пригородные населенные пункты и райцентры, но и окраинные приграничные села, где нерешенные проблемы намного заметнее. Этими реалиями, в частности, обусловлены встречи кандидата в президенты, лидера Демократической партии Арцаха, руководителя парламента Ашота Гуляна и его соратников-представителей общин Гадрутского, Мартакертского, Шаумянского, Мартунинского, Карвачарского и Кашатагского районов, проходящих под лозунгом “Выбери свой тип”.

“Для того, чтобы иметь социальную и правовую страну, крайне необходимо, чтобы каждый из нас вложил свой кирпичик в кладку укрепления государственности. И мы готовы сделать это, применив следующие компоненты”, - говорит А. Гулян, предлагая 20 пунктов для реализации своей программы.

По его убеждению, без эффективного общественного управления невозможно двигаться вперед. Кандидат в президенты считает, что реформы необходимо осуществлять, постоянно сопоставляя с 30-летним опытом государственного управления и мировыми развитиями. Считая важным для страны проблему обороны и безопасности, он находит, что только повышением эффективности всех компонентов можно будет иметь защищенные и прочные границы”.

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