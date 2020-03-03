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Глава ВОЗ заявил, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

Глава ВОЗ заявил, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

Процент умерших в результате инфицирования новым коронавирусом составляет 3,4%, что значительно выше смертности от сезонного гриппа, которая составляет менее 1%. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных", - приводятся слова главы организации на странице ВОЗ в Twitter.

"Кроме того, у нас есть вакцины и лекарства для [лечения] сезонного гриппа, а вакцин и специального лечения COVID-19 на данный момент нет. Однако сейчас проводятся клинические испытания лекарственных средств, а также разрабатывается более 20 вакцин", - добавил Гебрейесус.


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БелТА


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