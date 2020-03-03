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Бизнесмен Самвел Майрапетян объявлен в розыск

Бизнесмен Самвел Майрапетян объявлен в розыск

Бизнесмен Самвел Майрапетян объявлен в розыск. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы.

«3 марта Самвел Майрапетян объявлен в розыск. В тот же день в его отношении была отменена мера пресечения в виде личного поручительства, и следователь ССС подал ходатайство в суд по вопросу ареста Майрапетяна. Следователь также принял решение выплаченную им в качестве личного поручительства сумму направить в государственную казну», - отметили в ССС.

Самвелу Майрапетяну было предъявлено обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (содействие в получении взятки).


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