Главы МИД Армении и Грузии обсудили шаги по предотвращению распространения коронавируса

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, находящийся в Тбилиси в составе делегации возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, 3 марта встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел с удовлетворением отметили существующий уровень армяно-грузинского диалога, основанного на многовековой и взаимной дружбе двух народов. Министры иностранных дел наметили шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего обогащения и укрепления двусторонней повестки дня, основанной на понимании стратегической взаимосвязанности двух стран. Было высоко оценено сотрудничество между сторонами на многосторонних платформах, в том числе в рамках Совета Европы и Восточного партнерства.

Зограб Мнацаканян и Давид Залкалиани отметили важность облегчения общения между людьми и укрепления связей между обществами, относительно чего министрами был подписан Меморандум о намерениях.

Министры иностранных дел Армении и Грузии коснулись актуальных региональных и международных вопросов, а также шагов, предпринятых для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

Министры иностранных дел Мнацаканян и Залкалиани обсудили вопросы мира и безопасности в регионе. В этом контексте министр иностранных дел Мнацаканян представил оценки и позиции армянской стороны в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.