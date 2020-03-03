"Республика Армения": Задача прежняя: Чем больше олимпийских путевок, тем лучше

Армянские боксеры приступили к заключительной стадии подготовки к первому олимпийскому рейтинговому турниру, до старта которого осталось ровно десять дней. Тренерский штаб отечественной сборной уже определился с участниками предстоящих в Лондоне баталий, а главный наставник команды Рафаэль Меграбян в беседе с корреспондентом газеты «Республика Армения» Грайром Назаряном рассказал о ходе решающих работ.

«Уже почти неделю мы тренируемся в столичной базе «Олимпаван». Как известно, перед этим провели совместный со сборными нескольких стран сбор на Украине – в городе Ивано-Франковск. Пока все продвигается по плану, ребята ответственно подходят к занятиям. Я полностью удовлетворен проделанной работой, по итогам которой мы и выбрали участников первого рейтингового турнира. На ринг в британской столице выйдут Ануш Григорян (в весовой категории до 51 кг), Ани Овсепян (69 кг), Корюн Согомонян (52 кг), Артур Базеян (57 кг), Оганес Бачков (63 кг), Гурген Мадоян (69 кг), Арман Дарчинян (75 кг), Гор Нерсесян (81 кг), Нарек Манасян (91 кг) и Гурген Оганесян (свыше 91 кг). В основном это те ребята, на которых мы изначально полагались. Из участников выездного учебно-тренировочного сбора в резерве остаются Артур Оганесян (52 кг) и Армен Машакалян (69 кг), а также боксеры, которых в феврале мы проверили на международном турнире», - сообщил Рафаэль Меграбян. Ереванские сборы продлятся до 10 марта, а затем команда боксеров Армении отправится Лондон. «Мы надеемся завоевать 2-3 олимпийские путевки. Главное, что все ребята здоровы и настроены по-боевому», - заверил Рафаэль Меграбян.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 4 марта 2020г.