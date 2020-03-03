"Республика Армения: "Армянская одиссея" в Вашингтоне

В столице США стартовал Фестиваль армянской культуры «Армянская одиссея. Цвет граната»

В нынешнем году исполняется 100 лет со дня установления армяно-американских дипломатических связей. «Один век вместе» - под таким девизом 29 февраля в столице США Вашингтоне, в галерее «Freer» Смитсоновского музея стартовал Фестиваль армянской культуры «Армянская одиссея. Цвет граната». Информацию об этом на своей официальной странице в фейсбуке распространило Посольство Армении в США, под патронатом которого проходит мероприятие. Фестиваль продлится до 14 марта и включает в себя показы фильмов и концертные программы.

Фестиваль открылся мероприятием «Дань памяти Сергея Параджанова», в ходе которого с речью выступил Чрезвычайный и Полномочный посол РА в США Варужан Нерсисян. Он подчеркнул, что этот год знаменует 100-летие со дня установления армяно-американских дипломатических отношений, и отметил, что параллельно с политическими отношениями за эти годы мы также стали свидетелями укрепления культурных связей между нашими двумя странами. «Культура является связующим звеном для всех людей, независимо от их происхождения, и укореняет взаимопонимание, вовлеченность и мир», - отметил г-н Нерсисян. В своем выступлении он также коснулся развития и трансформации армянской культуры на протяжении веков и подчеркнул роль и вклад «героев фестиваля» - Саят- Нова, Сергея Параджанова, Арама Хачатуряна, Рубена Мамуляна. Посол отметил эксклюзивность фильма Параджанова «Цвет граната» и его общечеловеческое послание.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 4 марта 2020г.