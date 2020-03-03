"Республика Армения": Идлибский котел

Ситуация в провинции Идлиб, где правительственные войска Сирии ведут тяжелые бои с террористами и поддерживающей их турецкой армией, продолжает оставаться в центре внимания мировых держав. Министр обороны Турции Хулуси Акар официально объявил о новой военной операции в Сирии, которая называется "Весенний щит" и направлена против военнослужащих сирийской правительственной армии. По сути, - это официальное объявление войны законным властям Сирии.

Директор Института востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян считает, что Сирия стала местом борьбы по усилению своих позиций на Ближнем Востоке между двумя крупными региональными силами - Россией и Турцией. Об этом свидетельствуют события последних дней в Идлибе, последнем районе, который не находится под контролем сирийской армии. По словам Сафрастяна, эта напряженная ситуация продолжится в ближайшие несколько дней, пока появятся новые развития. Определенное уточнение ситуации ожидается в ходе предстоящей встречи президентов России и Турции, хотя российская сторона отмечает, что ожидаются сложные переговоры. Сафрастян считает, что до встречи глав двух стран, запланированной на 5 марта, стороны, скорее всего, попытаются пойти на какие-то действия в Идлибе, чтобы предстать на переговорах с более сильных позиций.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 4 марта 2020г.