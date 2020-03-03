"Республика Армения": Безальтернативный атом

Развитие атомной энергетики имеет приоритетное значение для правительства Армении, что указано также в Стратегии развития атомной отрасли страны до 2040 года. С подобным заявлением выступила исполняющая обязанности начальника отдела атомной энергетики Министерства территориального управления и инфраструктур Нуне Алекян в ходе состоявшейся на днях панельной дискуссии «Перспективы развития атомной отрасли Армении». При этом, отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о возможности закрытия АЭС уже в 2027 году в свете подписания Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, она отметила, что Армения пойдет на закрытие АЭС лишь при наличии равноценных заменяющих мощностей. В противном случае сделать этого практически невозможно.

Представитель министерства добавила, что правительство страны прилагает все усилия для обеспечения безопасного функционирования действующей Атомной электростанции, в связи с чем в настоящее время на нашей АЭС осуществляется программа по продлению срока эксплуатации второго энергоблока до 2027 года. К указанному сроку, после проведения соответствующих исследований и получения положительных результатов, срок эксплуатации блока будет продлен до 2036 года. Необходимость продления срока эксплуатации Армянской АЭС г-жа Алекян обосновала отсутствием пока необходимых новых ресурсов на строительство новой станции. Правительство страны, продолжила она, склоняется к проекту возведения небольших модульных АЭС.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 4 марта 2020г.