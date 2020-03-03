"Республика Армения": Отчетность общественных организаций под контролем

Правительство предлагает серьезные корректировки в Законе РА «Об общественных организациях». Вопрос включен в повестку стартовавших на этой неделе пленарных заседаний НС.

Речь идет об отчетности общественных организаций. Напомним, число подобных организаций в Армении год от года растет, как грибы после дождя, в подавляющем большинстве (за редким исключением) отличаются политической направленностью, впрочем, иное в нашей стране и представить было бы сложно. А действующий Закон оставляет возможность для множества разночтений.

Одним словом, исполнительная власть предлагает уточнить имеющиеся формулировки, дабы обеспечить общественную подотчетность общественных организаций, равно как и привести Закон в соответствие с поручениями рабочей группы финансовых мероприятий (ФАТФ).

Этот документ обладает немалым общественным звучанием, поскольку Армения находится в процессе формирования гражданского общества, в котором немалая роль отводится общественным организациям.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 4 марта 2020г.