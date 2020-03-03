Государство Армения отныне должно существовать на планете Земля вечно: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в Грузинском театре имени Шота Руставели в Тбилиси встретился с представителями армянской общины Грузии. На встрече присутствовали многочисленные представители армянской общины не только из Тбилиси, но и Самцхе-Джавахети.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя присутствующих, Никол Пашинян напомнил, что после вступления в должность премьер-министра он совершил свой первый зарубежный визит в Грузию. “Я с теплотой помню нашу встречу во дворе армянской церкви в Тбилиси. Встреча в Самцхе-Джавахети также была незабываемой. Во время того визита я предложил построить наши отношения по новой формуле: Грузия и грузинский народ должны быть уверены в том, что Армения и армянский народ не будут участвовать в каком-либо антигрузинском заговоре, не имеют никакого негативного настроя в отношении Грузии и грузинского народа, напротив, мы заинтересованы в том, чтобы Грузия была развитой, стабильной страной. Также согласно этой формуле, Армения и армянский народ должны быть уверены в том, что Грузия и грузинский народ не будут вовлечены в какой-либо антиармянский заговор, не имеют никакого негативного настроя, напротив, они заинтересованы в том, чтобы Республика Армения была развитым государством”, - отметил премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, армяно-грузинские отношения последние полтора года основывались именно на этой формуле. Премьер-министр подчеркнул, что сейчас между двумя странами исключительно хорошая атмосфера, и, по мнению Никола Пашиняна, двусторонние отношения никогда ранее не были лучше, чем сейчас. “Это создает новые возможности для Армении и Грузии. Наше следующее предложение состоит в том, чтобы мы рассматривали наши отношения на столетия вперед, чтобы с сегодняшнего дня мы могли иметь общее понимание друг с другом, потому что мы тысячелетиями жили в этом регионе бок о бок”, - сказал премьер-министр, добавив, что в мире можно найти не очень много народов, у которых тысячелетняя совместная история и нет вражды.

По словам главы правительства Армении, это важный аргумент, который нужно подчеркнуть. Никол Пашинян отметил, что на многих этапах истории оба народа сталкивались с общими вызовами и были вынуждены противостоять им вместе, поэтому было бы хорошо, если бы два государства рассматривали свое будущее с этой точки зрения.

В ходе встречи премьер-министр особо поприветствовал армян Тбилиси, которые, по его словам, являются одним из важнейших факторов в жизни нашего народа. “Многие гиганты нашей культуры и самобытности сформировались и действовали в Тбилиси, в армянской общине Тбилиси. Трудно сказать, какой была бы наша идентичность в Армении, если бы не великое культурное наследие, созданное в Тбилиси. Вообще наша современная идентичность имеет три столпа, больших культурных столпа - Туманян, Таманян и Комитас. Думаю, что Туманян, по сути, является самым ярким примером армянской общины Тбилиси и выражает важность тбилисских армян для нашего народа”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр еще раз поблагодарил правительство Грузии за отношение к армянскому наследию. По словам главы правительства, это один из важных факторов, формирующих современные армяно-грузинские отношения. “Нас объединяет христианство и христианское наследие. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши отношения с Грузией имели долгосрочное и стратегическое содержание”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что одной из важнейших особенностей нашей сегодняшней деятельности должно быть то, что сегодня мы создаем будущее, в котором наши поколения будут жить пятьдесят, сто лет спустя. “Государство Армения отныне должно существовать на планете Земля вечно, не должно существовать такой силы, которая будет способна закрыть историю армянской государственности. Армения является не только родиной граждан Республики Армения, но и всех армян, независимо от того, гражданами какой страны эти люди являются. Мы заинтересованы в том, чтобы армяне Грузии были полноценными ответственными гражданами Грузии, поскольку это является одной из важнейших предпосылок нормального развития наших отношений, но мы также считаем, что отношение Армении к тем, кто живет за пределами Армении, и наоборот, должно измениться, должно стать более конструктивным, стратегическим. Вот почему мы ставим в основу нашей политики идею панарменизма. Армяне имеют такой потенциал, чтобы гарантировать существование независимого, мощного армянского государства. У армянского народа есть потенциал для того, чтобы взять свою судьбу в свои руки. Нам нужно иметь как можно больше друзей в мире и делать все, чтобы наши друзья стали более близкими. Следовательно, главная задача армяно-грузинских отношений - быть все более надежными, дружественными и партнерскими. И я вас уверяю, что мы уверенно идем именно по этому пути”, - отметил премьер-министр Пашинян.

В ходе встречи премьер-министр и члены делегации ответили на многочисленные вопросы армян Грузии, коснулись армяно-грузинских отношений, вопросов репатриации, экономики, кадровой политики правительства, антикоррупционных мер и других вопросов.