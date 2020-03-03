Президент Армении принял представителя Бюро АРФ “Дашнакцутюн”
19:47, 3 Март, 2020
Президент Армении Армен Саркисян 3 марта принял представителя Бюро АРФ “Дашнакцутюн” Акопа Тер-Хачатуряна по просьбе последнего.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Акоп Тер-Хачатурян представил результаты заседаний комитетов и офисов “Ай Дата”, проведенных в Ереване и Степанакерте на днях, а также программы на 2020 год. Стороны также затронули мероприятия, посвященные 105-й годовщине Геноцида армян и 100-летию Севрского договора.
В ходе встречи стороны также обсудили политическую ситуацию в Армении, вопросы общеармянской повестки и сотрудничество по различным национальным программам.
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