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Президент Армении принял представителя Бюро АРФ “Дашнакцутюн”

Президент Армении принял представителя Бюро АРФ “Дашнакцутюн”

Президент Армении Армен Саркисян 3 марта принял представителя Бюро АРФ “Дашнакцутюн” Акопа Тер-Хачатуряна по просьбе последнего.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Акоп Тер-Хачатурян представил результаты заседаний комитетов и офисов “Ай Дата”, проведенных в Ереване и Степанакерте на днях, а также программы на 2020 год. Стороны также затронули мероприятия, посвященные 105-й годовщине Геноцида армян и 100-летию Севрского договора.

В ходе встречи стороны также обсудили политическую ситуацию в Армении, вопросы общеармянской повестки и сотрудничество по различным национальным программам.


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БелТА


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