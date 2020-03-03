Депутат НС Армении призвала Турцию держаться подальше от нагорно-карабахского процесса 

По словам члена фракции «Мой шаг» Национального Собрания Республики Армения Татевик Айрапетян, Турция, помимо нанесения вреда, не может иметь другого влияния на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Айрапетян заявила об этом на заседании Национального Собрания 3 марта, коснувшись встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Эта встреча ни первая, ни последняя встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Турция, как государство-член ОБСЕ, всегда пыталась участвовать в переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту, однако эти попытки не могут быть успешными. Турция имеет четкую предвзятую, проазербайджанскую позицию, которая проявляется во всех ее заявлениях и действиях. Если Турция хочет внести реальный вклад в процесс урегулирования, лучшим вкладом будет то, что она будет держаться подальше от шагов, направленных на урегулирование карабахской проблемы и переговорного процесса, поскольку Турция не может иметь иметь иного влияния, кроме нанесения вреда», - подчеркнула Айрапетян.

2 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, что Минская группа ОБСЕ должна повысить эффективность работы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. «При недружественной политике в отношении Армении и армянского народа, которая также выражается в контексте нагорно-карабахского конфликта односторонней военно-политической поддержкой Азербайджана, Турция не может играть какую-либо роль в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметила Нагдалян.