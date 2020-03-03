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Министр здравоохранения Армении обсудил с иранским коллегой ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения Армении обсудил с иранским коллегой ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян обсудил с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Саидом Намаки ситуацию, связанную с распространением коронавируса в Иране. Как сообщает Арменпресс, Торосян написал об этом на своей официальной странице в Facebook.

«Я поговорил с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Саидом Намаки о ситуации с коронавирусом в Иране.

Прежде всего, я выразил свою поддержку дружественному народу Ирана и министерству в борьбе с этой болезнью и выразил надежду, что они скоро преодолеют ее. Я также поинтересовался ситуацией в стране. Министр Намаки сообщил, что в стране есть достаточное количество лабораторий и терапевтический потенциал для мер по борьбе с коронавирусом, и заверил меня, что они соответствуют международным подходам», - написал министр.

Торосян и Намаки договорились поддерживать связь, чтобы информировать друг друга о текущей ситуации в двух странах и предпринимаемых шагах.


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БелТА


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