В Совете Европы понимают важность предстоящего в Армении референдума: Христос Якумопулос

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 3 марта принял делегацию во главе с руководителем Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Христосом Якумопулосом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостей, Арарат Мирзоян отметил, что с момента их предыдущей встречи Армения провела серьезные реформы в ряде областей, этот процесс продолжается, в частности, 3 марта Национальное Собрание обсудило огромный пакет судебно-правовых реформ, и эти реформы снова станут существенными шагами по предотвращению коррупции и улучшению судебной системы и ее независимости.

Христос Якумопулос поинтересовался текущими процессами вокруг Конституционного суда и предстоящим референдумом, отметив, что в Совете Европы понимают, что это очень важно для народа Армении, и они будут рады помочь.

Арарат Мирзоян подробно объяснил ситуацию и подчеркнул, что он убежден, что референдум и решение этого вопроса в целом станут серьезным шагом на пути к дальнейшей демократизации Армении. Председатель Национального Собрания Республики Армения подчеркнул, что не может быть полноценной демократии, если не будет профессиональных и независимых ветвей власти, а судебная власть не может быть частью этой демократической системы и сдерживать другие ветви, если она не будет независимой, беспристрастной, объективной и профессиональной, однако, к сожалению, в настоящее время в Армении нет такого Конституционного суда, и референдум - лучший способ изменить эту ситуацию.