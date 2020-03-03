Армения получит еще 2000 тестов для выявления нового типа коронавируса

В Армении есть около 1000 лабораторных тестов для выявления нового типа коронавируса, а 6 марта будет получено еще 2000 тестов. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью радио «Свобода» сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Кроме того, мы ведем переговоры с Великобританией и Российской Федерацией. Также есть предложение из Китая, Японии и США. Мы все еще думаем о получении новых тестов, потому что до сегодняшнего дня мы получали тесты от наших партнеров. Возможно, в этом может не быть необходимости, потому что, по моим прогнозам, мы идем на переломное снижение, за исключением одной или двух стран. Многие эксперты разделяют эти прогнозы», - сказал Торосян.

По словам министра, контроль передвижения на пограничных контрольно-пропускных пунктах Армении дает результаты и, возможно, не будет необходимости в дополнительных тестах.

В Армении на карантине в отеле Golden Palace в Цахкадзоре находится 32 человека.