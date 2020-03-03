Туротрасль в Тбилиси близка к банкротству из-за отмены до 90% броней из-за коронавируса

Руководитель Ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что из-за распространения в мире нового коронавируса COVID-19 туристическая отрасли страны может оказаться на грани банкротства.

"Мы получили первый серьезный удар - за последние 5-6 дней в тбилисских гостиницах 80-90% броней на март и апрель были отменены. Это означает, что отрасль почти на грани банкротства. Я не знаю, что будет завтра", - сказал Алавердашвили во вторник на встрече представителей индустрии туризма, на которой обсуждаются возникшие в Грузии вызовы, связанные с коронавирусом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, по его словам, больше всего пострадал Тбилиси, так как в большинстве регионов активный туристический сезон еще не начался, и это несколько облегчило их положение.

Ранее о сложной ситуации, возникшей из-за коронавируса в туристическом секторе Грузии, заявила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава. "Прямой ущерб этого сектора только от прекращения полетов из Китая и Ирана составляет не менее 30 млн лари (около $11 млн) в месяц", - заявила Турнава.

В Грузии подтверждены три случая заболевания коронавирусом.