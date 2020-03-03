У руководителя службы скорой помощи Ирана выявлен коронавирус

Анализы на коронавирус у руководителя службы скорой помощи Ирана Прихосейна Колливанда дали положительный результат. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило во вторник агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что в настоящий момент Колливанд проходит курс лечения.