Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

У руководителя службы скорой помощи Ирана выявлен коронавирус

У руководителя службы скорой помощи Ирана выявлен коронавирус

Анализы на коронавирус у руководителя службы скорой помощи Ирана Прихосейна Колливанда дали положительный результат. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило во вторник агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что в настоящий момент Колливанд проходит курс лечения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации