Власти Британии представили план на случай пандемии коронавируса

В случае пандемии коронавируса в Британии к обеспечению общественного порядка могут быть привлечены вооруженные силы, будут закрыты школы, а работодатели переведут сотрудников на работу на дому, говорится в плане правительства страны по противодействию заболеванию. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У минобороны есть планы по обеспечению деятельности в Великобритании и за границей. Также существуют практические договоренности по поддержке (со стороны минобороны) гражданских властей", - говорится в плане, представленном во вторник премьером Борисом Джонсоном.

Также в плане говорится, что в случае массового распространения вируса в стране спецслужбы могут быть переведены на особый режим работы, когда правоохранительные органы будут реагировать только на серьезные преступления, уделяя основное время поддержанию общественного порядка. Также могут быть закрыты поликлиники и медучреждения, не предоставляющие жизненно важных услуг, а также университеты и колледжи.