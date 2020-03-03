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Отношения между Арменией и Грузией никогда не были лучше, чем сейчас: Пашинян

Отношения между Арменией и Грузией никогда не были лучше, чем сейчас: Пашинян

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отношения между Арменией и Грузией никогда не были лучше, чем сейчас. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время встречи с армянской общиной в Тбилиси.

«Даже с учетом того факта, что отношения между нашими странами всегда были хорошими, сейчас у нас исключительно хорошая атмосфера, и я думаю, что наши отношения никогда ранее не были лучше», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян считает такие хорошие отношения возможностью для обеих стран.

«Мое предложение состоит в том, чтобы мы посмотрели на наши отношения в срезе столетий, с сегодняшнего дня у нас должно быть общее представление об этом будущем, потому что мы тысячелетиями жили в этом регионе бок о бок», - сказал премьер-министр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в Грузии с официальным визитом.


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