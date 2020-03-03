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Правительство предлагает сократить срок полномочий председателя Высшего судебного совета

Правительство предлагает сократить срок полномочий председателя Высшего судебного совета

Национальное Собрание Республики Армения обсудило законопроект о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения и смежный пакет законопроектов, который, среди прочих поправок, предлагает сократить срок полномочий председателя Высшего судебного совета до 2,5 лет. Как сообщает Арменпресс, Бадасян сказал об этом в ходе обсуждения пакета законопроектов в НС.

«Срок полномочий председателя Высшего судебного совета составляет 5 лет. Мы предложили сократить его до 2,5 лет», - сказал Бадасян.

Он также отметил, что председатель ВСС, который уже избран, будет работать пять лет. 


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БелТА


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