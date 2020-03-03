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Тбилисский театр оперы и балета прекратил работу из-за коронавируса

Тбилисский театр оперы и балета прекратил работу из-за коронавируса

Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили временно прекратил работу на основании рекомендаций Межведомственного координационного совета в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik, руководство перенесло запланированные на март спектакли. Об обновленном расписании публику проинформируют позже.

Стоит отметить, что согласно рекомендации Межведомственного координационного совета с целью профилактики и предотвращения распространения коронавируса прекратили работу многие театры, среди них театр имени Грибоедова, театр им. Шота Руставели, театр Марджанишвили, а также Театр университета Ильи (Iliauni).

Временно закрыт для посетителей и Тбилисский дворец искусства, он же Грузинский музей театра, музыки, кино и хореографии.

При этом негосударственные театры сами решают, прекращать представления или нет.


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