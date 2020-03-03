Французы начали скупать макароны и туалетную бумагу из-за ситуации с COVID-19

Жители Франции активно запасаются макаронами и предметами первой необходимости из-за опасений, что может возникнуть нехватка этих продуктов в связи с распространением коронавируса, передает во вторник телеканал BFM-TV.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, по его данным, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают также туалетную бумагу и детские памперсы.

Между тем, поставщики заверяют, что никаких проблем с доставкой продуктов питания и предметов первой необходимости в магазины из-за коронавируса не возникнет.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90,8 тыс. человек. Во Франции выявлено почти 200 зараженных. Тема распространения коронавируса очень активно освещается во французских СМИ. Ранее во вторник BFM-TV сообщал, что во Франции с четвертой недели 2020 года резко выросли продажи романа Альбера Камю "Чума", что совпало по времени с распространением COVID-19.