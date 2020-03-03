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Путин и Меркель провели телефонный разговор по ситуации в Идлибе

Путин и Меркель провели телефонный разговор по ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путинпровел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны выразили надежду на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации. В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

 


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БелТА


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