Сирийский военный самолет был сбит во вторник ракетой класса "воздух-воздух" турецких ВВС и упал в районе города Маарет-Нууман провинции Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В 11.03 по местному времени (12.03 мск) наш военный самолет, выполнявший задачу на юге провинции Идлиб против террористических группировок, подвергся удару ракеты, запущенной самолетом сил турецкого режима, что привело к его крушению в районе к северо-западу от Маарет-Нуумана", - заявил источник.

О судьбе экипажа данных пока нет.

Ранее минобороны Турции заявило, что турецкие военные сбили над сирийским Идлибом самолет ВВС Сирии L-39.