Суд завершил рассмотрение ходатайства об отводе судьи, рассматривающего дело Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян завершил рассмотрение ходатайства адвокатской команды второго президента Армении Роберта Кочаряна об отводе председательствующего судьи. Как сообщает «Арменпресс», суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, которое будет опубликовано 6 марта в 17:45.

Ранее судья Анна Данибекян решила отложить решение по ходатайствам адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна и других бывших чиновников до выяснения существенных для их решения обстоятельств, исследования всех имеющихся в деле доказательств.

Роберт Кочарян обвиняется по части 1 статьи 300.1 и пункту 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса Республики Армения в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах.