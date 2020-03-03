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Карты IDBank-а теперь можно активировать через банкомат

Карты IDBank-а теперь можно активировать через банкомат

IDBank, объявивший о новой карточной культуре, кроме новых типов карт, предлагает новые современные решения. Учитывая современные тенденции в области цифровизации, IDBank больше не предоставляет PIN-код вместе с картой. Клиент сам активирует карту через банкомат и создает PIN-код, что, помимо удобства, обеспечивает еще более высокий уровень информационной безопасности.

В настоящее время услуга доступна в банкоматах IDBank-а, Америабанка, АКБА-Кредит Агриколь Банка, Ардшинбанка и в иных банкоматах с данной функцией. Последовательность шагов активации карты представлена на официальном сайте Банка: www.idbank.am.

Банк постоянно расширяет свои цифровые услуги и предлагает новые решения для удобства клиентов.

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