Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Католикосом Патриархом Всея Грузии Илией II. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Духовный лидер Грузии приветствовал официальный визит премьер-министра Пашиняна и выразил уверенность, что он будет способствовать дальнейшему развитию армяно-грузинских связей. “Мы живем в трудные времена, но эти трудности мы должны преодолеть вместе. Надеюсь, что отношения между нашими церквями останутся братскими и будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества двух народов, - сказал Илья II.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием и отметил, что его первая встреча с Ильей II была в июне 2018 года, от которой у него сохранились самые теплые воспоминания. За это время в наших отношениях произошло много позитивного, нам удалось сделать так, чтобы отношения двух стран продолжали развиваться”, - сказал премьер. Глава правительства подчеркнул, что приверженность двух народов к христианской системе ценностей также играет большую роль в политических отношениях. Ваш вклад в это дело достаточно велик, и я хочу поблагодарить Вас за это”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер добавил, что задача правительств обеих стран - добиться реальных изменений в тесном сотрудничестве и еще больше укрепить взаимодействие в различных сферах. Мы готовы приложить все усилия, чтобы достичь не только краткосрочных, но и долгосрочных успехов”, - отметил глава правительства Армении.

До встречи с Католикосом Патриархом Всея Грузии премьер-министр Никол Пашинян возложил венок к Мемориалу Героев в Тбилиси.