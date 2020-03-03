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ИОБПП в продукции ООО “Агропрод” обнаружил бактериологические несоответствия

ИОБПП в продукции ООО “Агропрод” обнаружил бактериологические несоответствия

Инспекционный орган безопасности продуктов питания Армении приостановил одну из функций производства ООО “Агропрод”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.

Хотя по итогам проделанной работы здесь уже были устранены нарушения гигиеническими характера, однако в ходе проверки образцов, взятых при лабораторной экспертизе выяснилось, что сметана, йогурт, молоко содержащие продукты  и другие изделия ООО “Агропрод” по показателям группы кишечной палочки не соответствует установленным нормам.

Компании поручено устранить выявленные нарушения: организовать в цехе санитарный день, дезинфицировать производственное, складское оборудование и территории, выпустить пробную продукцию вышеуказанных видов товаров, представить их на лабораторную экспертизу и представить результаты в инспекционный орган

Для устранения нарушений установлен двухнедельный срок.


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