Пекин ввел обязательный карантин для прибывающих из Ирана, Италии, Южной Кореи и Японии

Власти китайской столицы установили с целью предотвращения распространения нового коронавируса обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Ирана, Италии, Республики Корея и Японии. Об этом сообщила во вторник заместитель секретаря пекинского горкома Чэнь Бэй,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Прежде мы разрешали лицам, прибывающим в Пекин из-за границы и не проживавшим на территории Китая последние 14 суток, не находиться на домашнем карантине, - рассказала она на пресс-конференции. - Сейчас, когда за рубежом распространяется коронавирус и ситуация изменилась, мы вносим изменения в соответствующие правила для всех, кто приезжает из Южной Кореи, Италии, Ирана или Японии".