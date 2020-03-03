Евросовет из-за коронавируса усилил механизм кризисного реагирования

Европейский совет в связи с распространением нового коронавируса повысил задействованный ранее механизм реагирования на кризисы с уровня обмена информацией до полномасштабного, говорится в заявлении Евросовета.

"Председательствующая Хорватия 28 января решила активировать Механизм кризисного реагирования ЕС в режиме обмена информацией. В качестве второго шага со 2 марта уровень повышен до полного", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Евросовете пояснили, что работа Механизма кризисного реагирования в полномасштабном режиме предполагает, что государства Евросоюза, а также соответствующие институты ЕС и другие заинтересованные стороны будут проводить более регулярные заседания, начиная со следующей недели.