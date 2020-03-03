Координационный совет журналистов объявил о начале работ

На заседании Координационного совета Общеармянского форума журналистов, проходившем с 29 февраля по 1 марта в Антилиасе, были уточнены общие направления предстоящих работ форума.

Как передает «Арменпресс», были обсуждены возможности организации конференций, семинаров и форумов как на региональном, так и на глобальном уровне.

В повестку обсуждений Координационного совета были включены итоги прошедшего в прошлом году в Антилиасе Общеармянского форума журналистов, прозвучавшие в ходе форума предложения, а также практические методы, направленные на развитие общеармянского информационного сотрудничества.

Было отмечено, что за два дня координационный совет сформировал созвучную современным информационным тенденциям повестку, цель которой - развивать армянские СМИ и обеспечить непрерывность сотрудничества.

Накануне, в конце заседания совет имел встречу с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I. Во время встречи члены совета выразили благодарность Верховному Патриарху за проявленное усердие, а также за все программы, разработанные по случаю Года армянской прессы.

Координационный совет решил созвать свое предстоящее пленарное заседание в мае в Ереване.

Члены Координационного совета встретились также и с послом Республики Армения в Ливане Ваагном Атабекяном, который говорил о развивающихся межгосударственных отношениях Республика Армения-Ливан и о последених региональных и ливанских событиях.

В составе Координационного совета Арам Ананян - директор Государственного информационного агентства “Арменпресс”, Сатеник Сейранян - главный редактор газеты “168 жам” и председатель Союза журналистов Армении, Тигран Арутюнян - учредитель и директор информационного агентства “Ноян Тапан”, председатель общеармянской Ассоциации СМИ, Микаел Ачян -журналист, публицист, политический аналитик, Шаан Гантаарян - главный редактор ежедневной газеты “Аздак”, Севак Акопян - главный редактор ежедневной газеты “Зартонк”.