СНБ будет очищена от предателей, порочащих честь офицера: Эдуард Мартиросян

Исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Армении Эдуард Мартиросян уверяет, что в СНБ будет процесс самоочищения, службу очистят от предателей. Как передает «Арменпресс», Мартиросян заверил об этом в Национальном собрании Армении, отвечая на вопрос депутата от фракции “Просвещенная Армения” Геворга Горгисяна.

Депутат напомнил, что 26 февраля премьер-министр Армении на совещании по теме борьбы с коррупцией заявил, что раньше в правоохранительной системе были предатели, которые препятствовали борьбе с коррупцией и руководствовались другими расчетами и поручениями. Горгисян поинтересовался, предприняла ли СНБ шаги в этом направлении, были ли раскрыты предатели.

Исполняющий обязанности директора СНБ Эдуард Мартиросян ответил, это текущий процесс, который периодически осуществляется СНБ. Мы очистимся от этих лиц, занимаемся процессом самоочищения, СНБ очистится от предателей, которые порочат честь офицера”, - заверил он.

Горгисян уточнил, речь о лицах, создававших препятствия в борьбе с коррупцией? Мартиросян ответил, что когда об этом будут данные, они сообщат.

26 февраля в ходе совещания на тему борьбы с коррупцией премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в высших звеньях правоохранительной системы были предатели, которые руководствовались другими расчетами и другими поручениями. “Но вопрос в следующем: можем ли мы гарантировать, что именно сегодня правоохранительная система полноценно осуществляет свои функции в борьбе с коррупцией, начиная со следственных действий, продолжая оперативно-розыскными действиями. К сожалению, я не могу с уверенностью дать на это положительный ответ”, - сказал премьер.