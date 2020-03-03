Турция не может играть роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта: Анна Нагдалян

15:27, 3 Մարտ, 2020

Пресс-секретарь Министерста иностранных дел Армении Анна Нагдалян ответила на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. «Арменпресс» представляет вопрос о встрече главы МИД Турции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и ответ пресс-секретаря МИД Армении.

Вопрос: Накануне состоялась встреча главы МИД Турции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как вы оцениваете вовлеченность Турции в процесс мирного урегулирования карабахского конфликта?

Ответ: Уже было соответствующее обращение главы МИД Армении. Добавим, что своей недружественной политикой в отношении Армении и армянского народа, которая в контексте карабахского конфликта выражается также и в одностороннем военно-политическом содействии Азербайджану, Турция не может играть какой-либо роли в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта.