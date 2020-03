Больше чем у половины пациентов с коронавирусом при госпитализации не нашли симптомов

У более чем половины пациентов, данные о которых проанализировали китайские врачи, при госпитализации не было симптомов пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, – жара и отклонений в данных компьютерной томографии легких. Об этом пишет "Синьхуа" со ссылкой на статью в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Исследователи изучили данные 1099 пациентов из 30 провинций КНР, у которых лабораторный тест подтвердил заражение коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2). Только у 43,8% из них при госпитализации была высокая температура – один из главных симптомов вирусной пнемвонии, которую вызывает SARS-CoV-2. По мере того, как эта болезнь развивалась и ее симптомы обострялись, доля таких пациентов вырастала до 88,7%.

По этому показателю новая вирусная пневмония обогнала своих "родственников – атипичную пневмонию (SARS) и ближневосточную лихорадку (MERS): у пациентов с ней врачи чаще не фиксируют повышенной температуры, чем в случаях с похожими заболеваниями,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Немного похожая картина была характерна и для другого симптома заражения новым коронавирусом, при котором на снимках компьютерной томографии в легких есть затемнения. Их врачи зафиксировали только у 56,4% из исследуемых пациентов. В 17,9% случаев на КТ-снимках больных с легкими симптомами врачи не нашли признаков патологии. Также отклонений на снимках не наблюдалось у 2,9% тяжело больных.