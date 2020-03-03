Парламент Армении обсуждает соглашение об обмене информацией по борьбе с терроризмом в рамках СНГ

Национальное собрание Армении обсуждает вопрос ратификации “Соглашения о других насильственных проявлениях терроризма и экстремизма в рамках Содружества независимых государств, а также об обмене информацией в сфере борьбы с их финансированием”. Как передает «Арменпресс», на заседании НС Армении вопрос ратификации соглашения представил и. о. директора СНБ Эдуард Мартиросян.

Соглашение было подписано 3 ноября 2017 года в Ташкенте правительствами Армении, Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении подписал соглашение с оговоркой, согласно которой оно вступает в силу после ратификации парламента. Для подписавших соглашение других государств оно уже вступило в силу. Целью соглашения является обеспечение обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом и с другими насильственными проявлениями, а также с их финансированием. Соглашением в рамках Содружества независимых государств будет укреплено межгосударственное сотрудничество по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, другими насильственными проявлениями, а также с их финансированием и повысится его эффективность”, - сказал Мартиросян.

Обмен информацией будет осуществляться по дипломатическим каналам, с использованием курьерской службы или иным путем, согласованным компетентными органами, а также с использованием информационных, в том числе и межгосударственных систем. По его словам, в сфере борьбы с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма, а также с их финансированием межгосударственной информационной системой является специализированная база данных Антитеррористического центра СНГ, правовой режим которой определяется Советом руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать на основе запросов компетентных органов и органов СНГ. По заключению Министерства юстиции Армении, соглашение подлежит ратификации, поскольку оно касается основных прав и обязанностей человека и гражданина, а также свобод граждан.