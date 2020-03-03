В Иране число заражений коронавирусом возросло до 2336 человек

Число зараженных коронавирусом в Иране за сутки увеличилось более чем на 800 человек - до 2336, число жертв возросло до 77, сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.

"Согласно последним собранным данным, новых случаев заражения – 835, новых случаев с летальным исходом – 11. Всего с учетом этих данных число случаев заражения выросло до 2336, всего погибших – 77. Однако радует, что выздоровели 435 человек", - сообщил замглавы минздрава Ирана в эфире IRINN,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.