Визит действующего председателя ОБСЕ в регион находится на стадии разработки

Визит действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, премьер-министра Албании и министра иностранных дел Европы Эди Рамы в Ереван, Тбилиси, Баку находится на стадии разработки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Секретариата ОБСЕ.

“Программа визитов действующего председателя ОБСЕ Эдди Рамы в Ереван, Тбилиси и Баку пока находится на стадии разработки”, - сообщили в ОБСЕ.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр иностранных дел Европы Эди Рама, представляя Постоянному совету ОБСЕ приоритеты председательства, отметил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта займет важное место в повестке председательства Албании в ОБСЕ.

“Обязательство по урегулированию конфликтов, как, например, усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, международные женевские обсуждения и связанные с ними механизмы, процесс приднестровского урегулирования, займут важное место в повестке дня председательства”, - сказал Рама.

Действующий председатель ОБСЕ, как правило, совершает визит в регион в первые месяцы свооего председательства. Действующий президент в ходе визита в Армению встречается также и с представителями Нагорно-Карабахской Республики.