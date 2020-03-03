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Коронавирус обнаружили у 23 депутатов иранского парламента

Коронавирус обнаружили у 23 депутатов иранского парламента

Анализы 23 депутатов Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана подтвердили наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник вице-спикер законодательного органа Абдольреза Месри,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На сегодняшний день тест на коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов", - цитирует его агентство "Клуб молодых журналистов". Ранее была распространена информация об обнаружении заболевания у пяти членов Меджлиса.

 

 


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