Коронавирус обнаружили у 23 депутатов иранского парламента

Анализы 23 депутатов Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана подтвердили наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник вице-спикер законодательного органа Абдольреза Месри,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На сегодняшний день тест на коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов", - цитирует его агентство "Клуб молодых журналистов". Ранее была распространена информация об обнаружении заболевания у пяти членов Меджлиса.