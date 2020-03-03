Во Франции с четвертой недели 2020 года резко выросли продажи романа Альбера Камю "Чума", сообщает BFM TV со ссылкой на данные Edistats. Рост продаж совпал с распространением нового коронавируса с начала в Китае, а затем и во всем мире.

В частности, в последнюю неделю февраля продажи экземпляров романа от издательства Folio составили около 1700 экземпляров против 450 за такой же период 2019 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Италии, по данным Actualitte.com, продажи романа утроились, а в интернет-книжном ibs.it он вышел на шестое место по продажам.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90 900 человек, большинство случаев приходится на материковый Китай. Во Франции подтвержден 191 случай заражения, трое заболевших умерли, в Италии - 2036 случаев заражения и 52 смерти.