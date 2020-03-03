Анна Акопян выедет в США, затем в Бразилию и Аргентину

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile/Город улыбок” Анна Акопян 3-го марта вылетит в США. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Анны Акопян.

4 марта по приглашению Госдепартамента США супруга премьер-министра Армении примет участие в ежегодном вручении Международной премии за женское мужество (International Women of Courage), где планируется выступление первой леди США Мелании Трамп. Также состоится встреча с помощником руководителя аппарата Бюро по вопросам Европы и Азии Агентства США по международному развитию (USAID) Брок Биерманом.

В тот же день в Национальном соборе Вашингтона Анна Акопян будет присутствовать на большом концерте, посвященном столетию установления армяно-американских дипломатических отношений. 6 марта в ходе визита в Бразилию, в столице этой страны, Анна Акопян встретится с первой леди страны Мишель Болсонаро.

Вечером того же дня в Сан-Паулу Анна Акопян встретится с почетным консулом Армении в Бразилии Хильдой Бурмая.

7 марта в Буэнос-Айресе Анна Акопян встретится с первой леди Аргентины Фабиолой Янешем. Вечером того же дня супруга премьер-министра вернется в Ереван.