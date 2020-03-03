WP: в столице США могут отменить плату за проезд в общественном транспорте

Жителей американского столичного округа Колумбия могут избавить от обязанности платить из своего кармана за проезд в общественном транспорте. Проект соответствующего положения представит на этой неделе член городского совета, демократ Чарльз Аллен, сообщает газета The Washington Post.

Предполагается, что постоянно проживающим на территории округа гражданам власти ежемесячно будут класть на транспортную карту SmarTrip $100 для поездок на метро и автобусе. По подсчетам Аллена, реализация инициативы, которая коснется около 118 тыс. человек, потребует от $54 до $151 млн ежегодно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Проект в первую очередь направлен на решение проблемы занятости малообеспеченных вашингтонцев, которые не всегда имеют средства добраться до места работы из отдаленных районов. Метро же сможет использовать дополнительные поступления в виде оплаченных поездок для развития инфраструктуры.