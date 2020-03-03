Адвокаты Кочаряна представили судье ходатайство об отводе

В суде общей юрисдикции Еревана адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян представил ходатайство об отводе судьи Анны Данибекян.

Как передает «Арменпресс», судебное заседание продолжается.

Адвокаты Роберта Кочаряна и проходящих по данному уголовному делу бывших чиновников Армена Геворкяна, Сейрана Оганяна и Юрия Хачатурова ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в отношении их подзащитных и прекращении уголовного дела.

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян 3 марта решил отложить решение по ходатайствам адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна и других бывших должностных лиц до выяснения существенных обстоятельств и исследования всех имеющихся в деле доказательств.

Роберт Кочарян обвиняется по части 1 статьи 300.1 и пункту 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса Республики Армения в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах.