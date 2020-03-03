Военнослужащие добровольно сдали кровь

Военнослужащие 5-го соединения 29 февраля под руководством начальника медицинской службы на добровольной основе сдави кровь. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Военнослужащие, ставшие донорами крови, выразили готовность внести свой вклад в спасение человеческих жизней в военных госпиталях.